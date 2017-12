Espetáculo natalino “O menino na terra da princesa” emocionou público curraisnovense na noite desta sexta, 22

Crédito Jornalista João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Uma noite de exaltação de amor à Currais Novos em forma de espetáculo – que teve como personagem principal o menino Jesus, que na história contada por Catirina, Mateu e Birico, nasceu numa cidade encantada e rica de belezas naturais, cultura e artistas – encantou o público curraisnovense na noite desta sexta-feira (22) em frente ao Palácio Raul Macedo na primeira apresentação do auto natalino “O Menino na Terra da Princesa”, que contou com a participação de 43 componentes, desde criança até adultos. Realizado pela Prefeitura Municipal através da Fundação Cultural “José Bezerra Gomes” e Secretaria Municipal de Turismo, com apoio das demais secretarias, o espetáculo contou a história do nascimento de Jesus na “terra da princesa”, Currais Novos.

A abertura do espetáculo teve a participação especial da Banda Maestro Santa Rosa, que tocou diversos clássicos da música popular brasileira e emocionou o público presente. O Prefeito Odon Jr, o Vice-Prefeito Anderson Alves, e secretários municipais, prestigiaram a apresentação. “Estamos finalizando 2017 com esse espetáculo tão bonito, e fico muito feliz em ver às famílias aqui nesta praça para apreciar a cultura”, disse o Prefeito, que aproveitou para desejar um Feliz Natal e um ano de 2018 com muitas bençãos. “Que 2018 seja um ano de muitas chuvas e bençãos para às nossas famílias, e que seja de muito trabalho e desafios, e estaremos preparados para responder às demandas da sociedade”, comentou.

No auto, dirigido por Carlos Medeiros, o texto traz referências de poetas como José Bezerra Gomes e Maria José Mamede Galvão, além de citar atrativos turísticos da cidade, como o Totoró, Mina Brejuí, Matriz de Sant’Ana e o Cruzeiro. Além dos efeitos especiais das luzes, os figurinos e maquiagem retratavam um pouco da cultura local, com destaque para o Pastoril da Mina e o Boi de Reis do Trangola. Um dos momentos de maior emoção é a entrega dos presentes dos três reis magos à Jesus, representados por um vaqueiro, minerador e apanhador de algodão. Na noite deste sábado, 23, a apresentação acontecerá às 20h.