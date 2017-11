“Espero que seja um ótimo espaço de convivência”, diz arquiteta da praça do bairro Silvio Bezerra de Melo

A arquiteta que idealizou o projeto da praça localizada no bairro Silvio Bezerra de Melo comemorou a retomada das obras realizada pela atual gestão.

Daniela Othon disse que está muito feliz com a notícia (retomada da obra), e espera que a praça seja “um espaço de convivência tranquila para adultos, crianças, jovens e todos que tiverem a oportunidade de desfrutar das vantagens de se ter um espaço como este”.

A praça, que está sendo executada pela Campos Serviços Construções e Negócios Imobiliários LTDA, está sendo erguida na entrada do bairro Silvio Bezerra, tem 1980 m² e terá um formato diferenciado das outras. Com recursos do OGU (Orçamento Geral da União) e da Prefeitura, a praça contará com uma mini academia popular, caramanchões com plantas de diversas espécies, piso intertravado e em cores diferenciadas, iluminação com sete postes de 12 metros, e um espaço amplo para atividades sócio culturais. “As oportunidades de convívio têm que chegar aos bairros mais afastados do centro, como é o caso dessa praça”, afirmou Daniela, que divulgou a maquete eletrônica de como a praça ficará após as obras finalizadas.