Especialista em gestão de crises faz palestra para jornalistas na Assembleia

Crédito das Fotos: João Gilberto

Comunicadores e jornalistas da Assembleia Legislativa e de diversos entes e órgãos públicos do Rio Grande do Norte assistiram, na manhã desta sexta-feira (2), no auditório do legislativo estadual, à palestra “Gestão de Crises e Comunicação – O que Gestores e Profissionais de Comunicação precisam saber sobre Crises Corporativas”, de João José Forni, uma das maiores autoridades do Brasil sobre o assunto.

Em sua fala, o professor, que também presta consultoria na área, destacou o que as organizações devem fazer para prevenir crises de imagem e como administrá-las. “É preciso administrar a crise, assumir o controle. É exatamente quando ela acontece que o líder tem uma grande oportunidade de se firmar, considerando que ações serão julgadas e não apenas palavras”, disse Forni.

A palestra foi dirigida ainda a gestores, assessores e profissionais que trabalham nas áreas de planejamento e comunicação. Todos se inscreveram previamente pela internet, por meio de link disponibilizado pela Assessoria de Comunicação, e participaram gratuitamente.

Professor de Comunicação Pública e Comunicação das Organizações em cursos de Pós-Graduação, Forni faz palestras e ministra cursos de Gestão de Riscos e Crises Corporativas, é instrutor de Media Training e autor do livro “Gestão de Crises e Comunicação – O que Gestores e Profissionais de Comunicação precisam saber sobre Crises Corporativas”.