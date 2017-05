Escola Itinerante, promovido pela FEMURN, TCE/RN e FECAM/RN, será realizado em Caicó

O Projeto Escola Itinerante, promovido em parceria entre a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte – FEMURN, Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) e Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte (FECAM/RN), será realizado em Caicó. O encontro ocorre entre os dias 24 e 25 de maio, no Centro Pastoral Dom Wagner, e vai orientar gestores de prefeituras e câmara municipais da região Seridó.

Os encontros regionais têm por público-alvo prefeitos e presidentes de câmaras e seus assessores – preferencialmente servidores que atuem nas áreas de controle interno e financeira – e tem como principal objetivo prevenir a ocorrência de desvios e irregularidades, principalmente aqueles ocasionados pela falta de informação adequada. As capacitações foram iniciadas em 2015, em parceria firmada entre a FEMURN, TCE/RN e Fecam/RN.

O Pólo Regional de Caicó abrange municípios de Acari, Bodó, Caicó, Campo Redondo, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Coronel Ezequiel, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Florânia, Ipueira, Jaçanã, Japi, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Lajes Pintadas, Ouro Branco, Parelhas, Santa Cruz, Santana do Matos, Santana do Seridó, São Bento do Trairi, São Fernando, São João do Sabugi, São José do Seridó, São Tomé, São Vicente, Serra Negra do Norte, Tenente Laurentino e Timbaúba dos Batistas.

Nos encontros, são discutidos temas como planejamento e orçamento municipal, Lei de Acesso à Informação e Portal da Transparência, funcionamento do sistema SIAI, execução da despesa pública, entre outros. Este ano, os encontros já foram realizados nos municípios de Mossoró e Martins. Ao todo, cada série de encontros atende cerca de 700 gestores em todas as regiões do Estado.