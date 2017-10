Escola de Governo segue com oferta de cursos presenciais para o interior do RN

A Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales, em parceria com o IEL, continua com inscrições abertas para os cursos de Redação Oficial e Qualidade no Atendimento ao Cidadão no interior do Rio Grande do Norte. As ofertas são para os municípios de Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros. Cada turma com 25 vagas.

Em Mossoró e Pau dos Ferros, ainda há vagas para ambas as capacitações, enquanto que para Caicó apenas Qualidade no Atendimento ao Cidadão segue com inscrições abertas. Os períodos e locais onde serão realizados os cursos podem ser conferidos abaixo:

CAICÓ

Curso de Qualidade no Atendimento ao Cidadão

Período do Curso: 08/11/2017 a 10/11/2017

• Dia 08/11 de 8h às 12h / 14h às 18h

• Dia 09/11 de 8h às 12h / 14h às 18h

• Dia 10/11 de 8h às 12h

Instrutor: Galvão Freire Neto

Local: SENAI Caicó, Praça Dom José Delgado, S/N – Caicó/RN

Inscrições aqui

PAU DOS FERROS

Curso de Redação Oficial

Período do Curso: 06/11 a 08/11/2017

• Dia 06/11 de 14h às 18h

• Dia 07/11 de 8h às 12h / 14h às 18h

• Dia 08/11 de 8h às 12h / 14h às 18h

• Dia 09/11 de 8h às 12h / 14h às 18h

• Dia 10/11 de 8h às 12h

Instrutor: João Maria Lima

Local: Escritório da FIERN, Rua Quintino Bocaiuva, 281, Centro – Pau dos Ferros/RN

Inscrições aqui

Curso de Qualidade no Atendimento ao Cidadão

Período do Curso: 06/11 a 08/11/2017

• Dia 06/11 de 14h às 18h

• Dia 07/11 de 8h às 12h / 14h às 18h

• Dia 08/11 de 8h às 12h / 14h às 18h

Instrutor: Flávio Emílio Cavalcanti

Local: Escritório da FIERN, Rua Quintino Bocaiuva, 281, Centro – Pau dos Ferros/RN

Inscrições aqui

MOSSORÓ

Curso de Redação Oficial

Período: 20 a 24/11/17

Horário:08h às 12h / 14h às 18h.

Local: A definir.

Inscrições aqui

Curso de Qualidade no Atendimento ao Cidadão

Período: 20 a 22/11/17

Horário: 08h às 12h / 14h às 18h.

Local: A definir.

Inscrições aqui

Sobre os cursos

O Curso de Redação Oficial traz as técnicas de redação próprias da Administração Pública. Prezando pela impessoalidade e uniformidade, esse tipo de comunicação exige um nível específico de linguagem. O curso também aborda a elaboração de comunicados e normativos oficiais, permitindo entendimento imediato. Além de temas voltados à escrita, como a gramática, o padrão oficial de pronomes de tratamento e outros conteúdos relacionados ao assunto.

O Curso de Qualidade no Atendimento ao Cidadão traz um conteúdo diversificado que ensina como promover o atendimento ao cidadão com mais eficiência e excelência. A capacitação aborda o desenvolvimento de uma cultura organizacional voltada para o cidadão, onde atender bem exige profissionalismo e constante aprimoramento e qualificação. Busca, além da melhoria do atendimento interno e externo, elevar o nível de motivação dos atendentes, destacando seu papel como agente transformador das relações entre o público e a organização.

