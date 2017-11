Escola de Currais Novos ganha Cordelteca

A Secretaria da Educação do RN contribui para o ensino com o projeto de cordeltecas nas escolas da rede estadual e no dia 20 deste mês inaugura mais um importante espaço para o cordel. A Escola Estadual Capitão Mor Galvão, em Currais Novos, ganha sua cordelteca em evento com a presença dos cordelistas Antonio Francisco e Kildemir Dantas.

O projeto de Cordeltecas, desenvolvido no âmbito da SEEC por meio da Subcoordenadoria de Ensino Médio e da Subcoordenadoria de Ensino Fundamental, tem financiamento de R$ 2 mil para as 110 escolas que organizaram as suas cordeltecas neste ano de 2017. A expectativa é de que essa importante ferramenta de leitura chegue as 610 escolas da rede estadual já em 2018.

Entre as ações do projeto, que leva o saber popular para o âmbito da escola, estão a realização de oficinas de cordel, publicação e lançamento de novas obras de cordelistas (entre alunos, professores e pessoas da comunidade), e ter a participação de cordelistas de reconhecido valor literário para proferir palestras à estudantes e professores.

A professora Geralda Efigênia, subcoordenadora de Ensino Médio, também cordelista, exprime em versos a presença do projeto nas escolas: “Esse projeto deu certo/As escolas aceitaram/Os cordéis já produzidos/ Nos tocaram e encantaram/Cada um mais bem escrito/Os estudantes mostraram/Cabe agora aos professores/E diretores de escolas/Junto aos seus coordenadores/Com seus pupilos, as molas,/Para um bom aprendizado/Trazer o verso rimado”.

O cordel tem também significativa importância no desenvolvimento de fundamentais competências para o desenvolvimento escolar do aluno contribuindo no interesse pela leitura, pela escrita, e ampliando a perspectiva de visão de mundo. Por representar uma atividade sempre agradável e livre para o alunado, o Cordel tem a condição de oportunizar momentos de satisfação e de protagonismo tendo como base a cultura do povo.

O projeto de Cordeltecas já está presente na Escola Estadual Padre Miguelinho (Natal), Escola Estadual Maurício Freire (São Paulo do Potengi), Escola Estadual Querubina Silveira (Cerro Corá), Escola Estadual Angelita Félix Bezerra (Lagoa Nova), Escola Estadual José Fernandes Machado (Natal), Escola Estadual Dr. José Gonçalves de Medeiros (Acari), Escola Estadual Sebastião Gurgel (Caraúbas).

ASSECOM/RN