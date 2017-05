Escola da Assembleia forma nova turma da pós-graduação em Gestão Pública

Cerca de 70 alunos da Escola da Assembleia receberam o certificado da pós-graduação em Gestão Pública. A solenidade, realizada no auditório Cortez Pereira, na manhã desta segunda-feira (15), contou com a presença do presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), da secretária administrativa do Legislativo do RN, Dulcinea Brandão e do diretor da Escola da Assembleia, Carlos Russo.

“É uma alegria poder ver duas novas turmas concluindo, onde estão servidores com os quais convivo diariamente. Sei que é uma grande vitória pessoal e profissional, que muitos aqui ultrapassaram dificuldades para atingir este objetivo. O caminho é a capacitação e para mim é motivo de satisfação e honra estar aqui hoje”, afirmou o presidente Ezequiel Ferreira.

O parlamentar citou a importância da Escola do Legislativo na qualificação dos servidores, que se reverte na melhoria dos serviços prestados à população. Em 2016 foi firmado um convênio com a Universidade de Lisboa, através do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que vai possibilitar a quem se dispuser a custear as despesas próprias de manutenção no país, cursos gratuitos de mestrado e doutorado. Além deste, também foi firmado convênio com a Casa do Brasil, em Madri.

Esta é a quarta turma que conclui o curso de especialização em Gestão Pública e a primeira a receber o certificado pela Escola da Assembleia, que até 2016 era denominada Instituto do Legislativo Potiguar.

Além dos servidores da Casa, a turma concluinte também é formada por servidores de instituições parceiras, como o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte (TCE/RN), Câmaras Municipais, Prefeituras, entre outras.