Equipe técnica visita terrenos em Jucurutu que poderá abrigar novo campus do IFRN

Crédito da foto: IFRN

Uma equipe técnica visitou terrenos no município de Jucurutu que poderão abrigar um novo campus do IFRN. A atividade foi acompanhada por um arquiteto enviado pelo MEC.

Na manhã desta quarta-feira (31), o reitor do IFRN, professor Wyllys Abel Farkatt Tabosa, reuniu-se com o prefeito de Jucurutu, Valdir Medeiros e seus secretários de Obras, Compras e Educação – Fylippe Mello, Aécio Nogueira e Lucia Moura, respectivamente, para tratar sobre a implantação de um novo campus do Instituto no município.

A cidade já estava apontada como uma possível área para instalação de unidade do IFRN. Foi o que apontou o último estudo realizado pela Instituição em 2012. A pesquisa considerou os parâmetros estabelecidos pelo MEC, à época, para a expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.

A partir de solicitação do MEC, nesta quinta-feira (1), uma equipe do Instituto, formada pelo diretor de Engenharia, Carlos Guedes, o pró-reitor de Pesquisa e Inovação, Márcio Azevedo, o professor José Eurico de Queiros, da área de Construção Civil, e o engenheiro Haroldo Andrade, junto do arquiteto Fernando Jaber, enviado pelo Ministério da Educação, realizam uma visita técnica a alguns terrenos no município de Jucurutu, com o intuito de verificar sua extensão.

“No tocante ao IFRN, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que a região seja atendida da melhor forma possível. Fazemos questão de que a nova unidade oferte aos moradores da região a qualidade de infraestrutura e de ensino característica do IFRN”, destacou o reitor.

Na reunião do Gabinete da Reitoria, a equipe gestora da Instituição apresentou aos representantes do município a estrutura de três campi e o processo para implantação de um campus. Foram esclarecidas as diferenças entre campus e campus avançado e os direcionamentos para a fixação de novas unidades, que iniciam como campus avançado, com a oferta apenas de cursos técnicos subsequentes e de Formação Inicial Continuada (FIC).

Também estiveram presentes à reunião da segunda-feira (31), no Gabinete da Reitoria do IFRN, a pró-reitora de Extensão, Régia Lopes, o pró-reitor de Ensino, Agamenon Tavares; o diretor de Gestão de Pessoas, Auridan Dantas, o diretor em exercício de Gestão da Tecnologia da Informação, Ivanilson Junior; o diretor de Engenharia e Infraestrutura, Carlos Guedes e a arquiteta Cynara de Sá.