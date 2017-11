Equipe da TV Senado gravou em barragem de Pau dos Ferros, antes do acidente

Crédito da foto: Gilton Sampaio/redes sociais

Uma equipe com três profissionais da TV Senado e o motorista Francisco de Assis foram vítimas de acidente na BR-304, próximo ao município de Angicos, quando retornavam a Natal na noite de ontem após realizar cobertura jornalística no interior do RN. A equipe está no Estado para produzir um documentário sobre a Transposição do Rio São Francisco.

Eles estão sendo atendidos pelo corpo médico do hospital Tarcísio Maia, em Mossoró. O quadro dos pacientes é estável. Uma equipe médica enviada pela TV senado está sendo aguardada ainda hoje.

A senadora Fátima Bezerra está acompanhando o ocorrido desde ontem e agradece a assistência prestada pela equipe do hospital Tarcísio Maia com todos os envolvidos neste lamentável acidente.

PAU DOS FERROS

A equipe da TV Senado esteve na cidade de Pau dos Ferros, no Alto Oeste potiguar, onde gravou sobre as condições da barragem local.

O professor Gilton Sampaio, dos quadros da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, foi um dos entrevistados, conforme registrou nas redes sociais:

“A equipe da TV SENADO veio até Pau dos Ferros fazer uma entrevista comigo e com Meiram, da Barragem, sobre o problema da falta d’água na região e projeto de Transposição do Rio São Francisco.

Chegaram em Pau dos Ferros, entrevistaram-nos e voltaram a Natal. Fariam gravação hoje na capital do RN e, de lá, retornariam à Brasília.

As gravações foram ontem ao final da tarde, na parede da Barragem de Pau dos Ferros. No retorno, aconteceu o acidente perto de Angicos.”