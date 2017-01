Equipe da Prefeitura se reuniu com organizadores do 13º “Cactus Moto Fest”

Currais Novos se prepara para a 13ª edição do “Cactus Moto Fest”, considerado um dos maiores eventos motociclísticos do país e que acontecerá entre os dias 17 e 19 de março com uma extensa programação. Na manhã desta sexta-feira (20), representantes da Prefeitura Municipal e da comissão organizadora do evento se reuniram para o planejamento das ações que ocorrerão durante a festividade. A Prefeitura dará apoio nas áreas de infraestrutura, turismo, assistência social, cultura e saúde, como a disponibilidade de barracas para culinaristas e material turístico, ponto de apoio da Secretaria Municipal de Saúde, e apoio às apresentações culturais.

Participaram do encontro, Ana Albuquerque (Secretária Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico), Socorro Góes (Coordenadora da SEMTUR), Enemilson Silva (Coordenador da SEMOSU), Carlos Medeiros (Subcoordenador da Fundação Cultural “José Bezerra Gomes), José Augusto (Presidente do Cactus Moto Clube), Eugênio Oliveira, Bernardo Oliveira e Jadson Gomes, da comissão do evento.