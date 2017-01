Entrega da declaração do IR 2017 começa no dia 2 de março

O prazo de entrega para o Imposto de Renda Pessoa Física 2017 começa no dia 2 de março e vai até o dia 28 de abril. O cronograma de preenchimento e entrega da declaração foi divulgado, nesta-sexta-feira (6), pela Receita Federal. No próximo dia 20 de janeiro, a Receita disponibiliza em sua página, para download, os programas de Apuração dos Ganhos de Capital (GCAP2017) e o Carnê Leão 2017, para auxiliar na declaração.Em 23 de fevereiro, o site também oferecerá opção de download do Programa Gerador da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF ) para o exercício de 2017.Na segunda quinzena de janeiro, Receita irá publicar a portaria ministerial com a Tabela de Reajuste do Salário de Contribuição para fins de aplicação das alíquotas da Contribuição Previdenciária no ano de 2017.A publicação ocorrerá após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) referente ao mês de dezembro/2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A divulgação está prevista para 11 de janeiro.