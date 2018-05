Ensino em tempo integral é pauta de reunião entre educadores

Crédito: Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do RN

Na manhã de hoje (28), a Secretaria de Educação do RN promoveu reunião de orientação para profissionais da educação que atuam nas escolas de ensino em tempo integral. O objetivo do encontro é repassar as orientações necessárias para os ciclos de acompanhamento que terão início no mês de junho. Participaram da reunião, os coordenadores pedagógicos das 16 diretorias regionais de educação e culturadoRN.

“Nosso trabalho é orientar os assessores e coordenadores pedagógicos que atuam nas escolas em tempo integral do estado, para que eles desenvolvam suas atividades nos ciclos de acompanhamento de modo unificado”, explicou Lourdes Julião, especialista em gestão das escolas em tempo integral da SEEC.

Os ciclos de acompanhamento das escolas que atuam com ensino em tempo integral são realizados pela SEEC, em parceria com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE), e tem como foco acompanhar a implantação do modelo de Escola da Escolha nas 29 instituições de ensino da rede estadual que oferecem ensino médio na modalidade de tempo integral.

Esses encontros serão realizados a partir do mês de junho, de acordo com uma agenda bimestral, apresentada hoje para os profissionais, que servirá de base para que as Direcs se organizem e enviem seus representantes.

Para Antônia Francisca da Costa Neri, assessora pedagógica da 15ª Direc, o encontro tem um forte impacto na atuação dos profissionais. “Aqui nós podemos compartilhar todo o processo de tomada de decisões e orientações necessárias para que cada escola, com seu próprio processo pedagógico, possa se aproximar cada vez mais do conceito de Escola da Escolha”, explica.

Escola da escolha

O modelo da Escola da Escolha é um conceito desenvolvido pelo Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE), que consiste na operacionalização das escolas para a ampliação do tempo de permanência de toda a comunidade escolar, de forma que esse processo viabilize o projeto escolar de educação integral.

Esse modelo dinâmico de ensino tem como principal objetivo levar os jovens do Rio Grande do Norte a alcançar seus projetos de vida e de excelência acadêmica.

Atualmente, o Rio Grande do Norte possui 49 escolas em sistema de ensino em tempo integral, sendo 20 delas ofertando ensino fundamental e 29, ofertando ensino médio.