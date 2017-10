Ensaio geral da Cantata para os Santos Mártires poderá ser acompanhado pela imprensa

O Governo do Estado preparou um grande espetáculo ao ar livre para celebrar a recém canonização dos 30 santos potiguares. A Cantata para os Santos Mártires será apresentada durante os dias 27, 28 e 29 de outubro, no Monumento dos Mártires de Uruaçu, em São Gonçalo do Amarante. O espetáculo é realizado pela Fundação José Augusto, por meio do Governo Cidadão, com recursos do Banco Mundial.

Nesta quinta-feira (26), a partir das 19h, haverá o ensaio geral da Cantata no local das apresentações. Estarão presentes autoridades e imprensa.

De acordo com a presidente da Fundação José Augusto, Isaura Rosado, uma das coordenadoras do projeto, juntamente com Secretarias de Estado como Sethas e Setur, a presença dos jornalistas e formadores de opinião – como primeiros espectadores – é de extrema importância para a disseminação dessa agenda cultural que pretende não só homenagear os Mártires, como vincular essa história religiosa ao turismo religioso e, por conseqüência ao desenvolvimento econômico da Grande Natal e demais regiões.

Cantata

A Cantata para os Santos Mártires vai recontar a história dos colonos de Cunhau e Uruaçu – locais pertencentes à Capitania do Rio Grande – que foram massacrados, em nome da fé, durante as invasões holandesas no Século XVII. Os registros históricos que sobreviveram ao longo dos anos contam que o mercenário alemão Jacob Rabbi, a mando dos holandeses que tomaram Natal e a chamaram de Nova Amsterdã a partir de 1633, tinha a intenção de convencer os padres André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e o leigo Mateus Moreira a se converterem ao calvinismo. Como, nas duas ocasiões, primeiro em Cunhau (hoje Canguaretama) e depois Uruaçu (São Gonçalo do Amarante) os grupos católicos se recusaram à conversão, foram barbaramente assassinados. Mateus teve seu coração arrancado pelas costas.

Essa história muita gente já conhece. Mas, sendo contada a partir de atores e pessoas num coro é a primeira vez, sob a direção geral de Diana Fontes e do compositor e diretor musical Danilo Guanais, que escreveu a Cantata, inspirado nos escritos de monsenhor Herôncio e padre Murilo.

Atores e coral estão ensaiando desde o início desse mês. A seleção foi realizada tendo a grande maioria dos atores e participantes do coro da própria cidade de São Gonçalo do Amarante, cuja administração municipal abraçou a causa e deu todo apoio à iniciativa do governador Robinson Faria e sua equipe.