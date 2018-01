Encontro no litoral de Natal ‘revela’ chapa da oposição à sucessão estadual.

Crédito César Santos – fotos: Cedida Marcelo Queiroz, José Agripino, Carlos Eduardo, Álvaro Dias, Garibaldi, Gustavo Fernandes, Marcelo Alecrim

A casa de praia de Tabatinga, no litoral de Natal, do vice-prefeito Álvaro Dias (MDB), juntou a chapa majoritária à sucessão estadual 2018, na visão dos mais ansiosos, porém, antenados com os bastidores das eleições 2018.

Na foto espalhada por assessores do anfitrião, aparecem os candidatos da “chapa” articulada por Alves e Maia.

O prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves (PDT), candidato a governador; o presidente da Fecomercio-RN, empresário Marcelo Alecrim, o vice-governador dos sonhos de Carlos Eduardo; e os senadores José Agripino Maia (DEM) e Garibaldi Alves Filho (MDB), candidatos à reeleição.

De quebra, o empresário Marcelo Alecrim, que não se furtará em aceitar convite para a vaga de primeiro suplente de senador, seja de Agripino ou de Garibaldi.

A reunião no aprazível litoral contou ainda com os deputados emedebistas Walter Alves (federal), Hermano Morais e Gustavo Fernandes (estaduais), vereadores natalense Paulinho Freire, Felipe Alves, Nina Souza, Eudiane Macedo, Kléber Fernandes e Sueldo Medeiros, além do prefeito Batata (PSDB), de Caicó.

Em tempo: o anfitrião, Álvaro Dias, conta os dias para a desincompatibilização do prefeito Carlos Eduardo para ele, Dias, assumir a titularidade da Prefeitura de Natal.