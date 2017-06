Empresário potiguar abre um dos maiores encontros de provedores da América Latina

O empresário potiguar, Erich Rodrigues, presidente da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint), abriu oficialmente o Encontro Nacional Abrint 2017, considerado o maior evento de provedores regionais da América Latina. O evento está sendo realizado até esta sexta-feira (2) no Centro de Exposição Frei Caneca, em São Paulo.

Erich Rodrigues, que também é diretor da Interjato Soluções, explicou que esse é um dos encontros mais importantes do setor do Brasil. Ele reúne todos os envolvidos na área para discutir assuntos políticos, regulatórios, tributários e técnicos, além de oferecer aos participantes workshops, palestras e exposições.

“Esse é um ano especial para a Abrint. Estamos organizando o maior Encontro Nacional de todos e esperamos um público de mais de quatro mil pessoas no evento. É um momento de discutirmos vários temas referentes ao setor e para nós da Interjato é uma satisfação saber que estamos representando o Rio Grande do Norte tão bem nesse evento”, contou.

O empresário potiguar destacou que o Abrint 2017 tem o diferencial de trazer a Agência Nacional das Telecomunicações (Anatel) pra dentro do evento. Assim, os provedores que ainda não têm Licença de Serviço de Comunicação Multimídia (Licença SCM) poderão tirar na hora com a documentação necessária ou ainda tirar suas dúvidas diretamente com os técnicos da agência.