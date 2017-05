Empresa familiar é o tema da palestra de abertura do Fórum Nordeste Gestão de Pessoas

De acordo com um levantamento feito pelo Sebrae Nacional em 2016, quase metade (49%) das micro e pequenas empresas do Rio Grande do Norte tem gestão ou operação no âmbito familiar. Isso é o equivalente a mais de 63,1 mil negócios em todo o estado. Neste contexto, não estão inseridas as grandes organizações que já passaram suas gestões por gerações.

Pesando neste cenário, o 2º Fórum Nordeste de Gestão Pessoas traz como palestra de abertura o tema “Gestão Empresarial Familiar”, com a psicanalista, mestre em Administração com ênfase em Gestão de Pessoas e Diretora de Projetos da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), Danielle Quintanilha Merchi, autora do livre “Família Empresária: vamos dialogar?”

O tema central do evento será as “Práticas Transformadoras nas Organizações” e acontece nos dias 8 e 9 de junho, no Holiday Inn Natal. A segunda edição do fórum terá grandes oportunidades de aprendizado, capacitação e ampliação de horizontes profissionais: quatro painéis com debates e três palestras. Haverá ainda quatro momentos empresariais ou institucionais a partir de apresentações no palco.

O evento tem auditório formatado para 560 pessoas e é voltado para empresários em geral, gestores, representantes de instituições e entidades de classe, além de executivos, líderes, técnicos, analistas e demais profissionais da área de Recursos Humanos. Coaches, consultores, instrutores e facilitadores. Assim como professores e alunos de ensino superior e de cursos de pós-graduação. Psicólogos, administradores, contadores e economistas também participarão do evento.

O investimento para participar do 2º Fórum Nordeste de Gestão de Pessoas, por pessoa, até 31 de maio, é de R$ 280 (profissionais) e R$ 140 (estudantes). As inscrições podem ser realizadas através do site www.forumgestaodepessoas.com.br ou pelos telefones 3201-0692 e 99999-3080.