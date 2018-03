EMPARN instala pluviômetro na Secretaria Municipal de Agricultura de Currais Novos

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento de Currais Novos (SEMAAB) foi o local escolhido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) para a instalação de um pluviômetro que irá monitorar as precipitações na zona urbana do município. De acordo com a coordenadora de recursos hídricos, Diana Almeida, a instalação do pluviômetro é importante para que a EMPARN e o município acompanhem os índices pluviométricos durante todo o ano e, assim, definam ações importantes. O aparelho é formado por um funil e um cilindro onde a água captada fornece os milímetros da precipitação. A EMPARN possui pouco mais de 170 pontos de monitoramento das chuvas no RN.

ABASTECIMENTO

Em parceria com a EMATER a Prefeitura de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento (SEMAAB) está construindo 11 poços amazonas na zona rural. Os poços estão sendo feitos em propriedades onde a EMATER construiu barragens submersas. Neste período de escassez hídrica e com o início do período chuvoso, os poços são importantes para uma maior disponibilidade d’água. As comunidades beneficiadas foram: Mirador, Quandú, Totoró, Namorados e Trangola.