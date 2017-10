Emoção toma conta de dona Socorro Silva, uma das beneficiadas com projeto de acesso à água

A dona de casa Maria Socorro Silva, 47 anos, moradora da Comunidade Morada Nova, do município de São Tomé é uma das beneficiadas com o Projeto de Acesso à água do Governo do RN, Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, por meio do Governo Cidadão e recursos do Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial.

Hoje, ela abastece sua casa com baldes de água que pega na casa da irmã. “O carro pipa vem na comunidade três vezes no mês e enche a cisterna da minha irmã, de lá encho o balde e carrego na cabeça e trago até minha casa”, explica. Dona Socorro garante que em um passado não muito distante foi pior, “antigamente tínhamos que pegar água em outra comunidade”, conta. Atualmente, o banho do dia não é de chuveiro e sim com copo. “Aqui, acolá compro para beber”.

Nesta terça-feira (10), os moradores da Comunidade Morada Nova assinaram a ordem de serviço para construção de sistema de abastecimento de água que contempla a construção de uma mini adutora que leva água de qualidade da adutora Monsenhor Expedito as famílias beneficiadas. O valor dos recursos do Governo foi de R$ 622 mil. Dona Socorro foi uma das que sempre acreditou no Projeto, por esse motivo foi convidada para falar em nome da comunidade. Tomada pela emoção, a voz embargou, e ela não conseguir falar, só chorar e agradecer.

A Gerente do Projeto Governo Cidadão, Ana Guedes esteve presente e explicou que hoje existem 160 projetos de acesso à água em execução e que este de São Tomé é o que conta com mais recursos. “Hoje é um dia de festa, é mais uma conquista de quem acreditou e venceu a burocracia exigida pelo poder público. Daqui a quatro meses a dificuldade de pegar água não vai existir. Vocês vão ter água nas torneiras, nos chuveiros e poderão ter produção de frutas, verduras e criar animais, segurança alimentar”, relatou.

O prefeito Babá disse que é importante que o poder público preste contas a população e onde os recursos são investidos, “é muito bom ver os impostos da gente aplicados em benefícios para população”.

Também estiveram presentes, Miguel Salustiano (vice-prefeito), Josinaldo Amaro (Presidente da Câmara), Francisco das Chagas (Presidente do Conselho de Desenvolvimento Sustentável), João Moreira (Presidente do Sindicato da Agricultura Familiar), Dario Andrade (Articulador Territorial – Governo Cidadão), além representantes da igreja, EMATER, secretários municipais e vereadores.