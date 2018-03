Emissão de identidade chega a cidade de Currais Novos

Crédito ASSECOM

O agendamento eletrônico para emissão de identidades chegou a Central do Cidadão de Currais Novos, localizada Praça Cristo Re. O atendimento será feito a partir do dia 2 de abril, próxima segunda-feira. Para marcar a data e horário do atendimento, basta acessar o site central.rn.gov.br. É necessário fazer um cadastro prévio para adquirir o login e a senha do usuário.

O sistema de agendamento eletrônico foi concebido em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho e da Assistência Social (Sethas) e têm contribuído para uma melhora significativa no atendimento relativo à emissão de identidades.

“O agendamento eletrônico torna o atendimento mais humanitário, tanto para população quanto para o servidor, que consegue organizar seu trabalho e atender de forma mais democrática”. Afirmou Josebias Ferreira, diretor do Instituto de Identificação do Itep.

Em relação à logística do sistema, o gestor revela que as datas para marcar os atendimentos são disponibilizadas semanalmente por questões estratégicas do órgão.