Embora partido tenha pré-candidatura, Ezequiel diz que em Caicó estará no palanque de Vivaldo

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) concedeu entrevista ao jornalista Ismael Medeiros. O parlamentar falou da política de Currais Novos, Caicó e várias cidades da região. Indagado sobre o palanque que ele estaria nas terras caicoenses, já que seu partido PSDB tem candidatura própria, Ezequiel disse que o seu compromisso é com a chapa apoiada pelo deputado Vivaldo Costa (PROS).

Ezequiel contou que a opção pelo grupo de Vivaldo, foi assumida antes de ir ao PSDB. “Em Caicó minha posição é ao lado da maior liderança política daquele município. Tenho pelo deputado Vivaldo Costa, não só amizade mas uma amizade profunda, pelo que ele representa para a política do estado. Disse a Vivaldo o ano passado que o candidato dele teria meu apoio e estaria no palanque. Depois disso é que fizemos a opção pelo PSDB, que tem candidato. Fui procurado e solicitado meu apoio, mas fui muito claro: não subirei no palanque do PSDB, meu palanque em Caicó por já ter assumido anteriormente compromisso é o palanque do deputado Vivaldo Costa. Portanto, em Caicó o PSDB terá um candidato e eu estarei no palanque de Vivaldo Costa”