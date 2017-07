Emater terá stand na 7ª Festa da Cabra em São José de Mipibu

Nos dias 28, 29 e 30 de julho, São José de Mipibu sediará a 7ª Festa da Cabra. O evento é promovido pela Associação dos Criadores de Cabra Leiteira do Litoral Agreste Potiguar – ACLAP e acontecerá nas proximidades do pórtico de entrada do próprio município. A exposição reunirá criadores de vários estados do Nordeste como Pernambuco, Ceará e Paraíba.

A Festa da Cabra tem o objetivo de expor animais para comercialização e desenvolver ações que fortaleçam a cadeia produtiva da caprinocultura da região. No RN, os maiores criadores de cabras leiteiras e produtores de leite são: São José de Mipibu, Monte Alegre, Serrinha, Parnamirim, Ceará Mirim, Santo Antonio e Macaíba.

[A Emater-RN terá um stand durante os três dias de evento e irá ministrar diversas palestras com temáticas específicas do setor, como mensuração e pesagem de caprinos e ovinos, boas práticas para fabricação do requeijão, higiene na ordenha leiteira e realização de ultrassom nas fêmeas.

A exposição de cabras leiteiras é considerada a segunda maior do Brasil e serão expostos setecentos animais. A expectativa é um giro de capital de aproximadamente R$ 800 mil durante os três dias de evento. No segundo dia, haverá um concurso de cabras leiteiras com raças puras com uma premiação de R$ 18 mil reais.

Além do município que vai acolher o evento, a Associação recebe o apoio da Secretaria Estadual de Agricultura, IDEARN, EMATER, EMPARN, CEASA, SEBRAE, AGN e o Banco Mundial.