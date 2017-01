Emater-RN realiza licitações para construção de abatedouros em Florânia, Acari, Pedro Avelino e São José do Seridó

A Emater-RN realiza até esta quarta-feira, dia 18 de janeiro, licitações destinadas à construção de abatedouros nos municípios de Acari, Florânia, Pedro Avelino e São José do Seridó. Cada obra tem valor orçado em R$ 777.973,89. Os recursos são oriundos de convênio entre a Emater-RN e o antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).

A modalidade licitatória escolhida é a de tomada de preços. Nesta terça-feira, pela manhã, foram realizadas licitações referentes aos abatedouros de Acari e Florânia. Amanhã (18), a partir das 9h, será a vez da licitação do abatedouro de Pedro Avelino e, às 10h30, do abatedouro de São José do Seridó.

O próximo município beneficiado é Baraúnas, cuja data estimada para a licitação é 26 de janeiro. Neste caso, a seleção envolve trabalhos de acabamento da obra, que havia sido paralisada. O valor orçado para a finalização é de R$ 289.713,58.

Tonny Washington