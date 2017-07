Emater participa da 20ª Exponovos em Currais Novos

A região do Seridó receberá nos dias 07, 08 e 09 de julho, em Currais Novos, a 20ª Exponovos. O evento acontecerá no Parque de Exposições Dr. José Bezerra de Araujo (CENTEPE), e este ano contará com uma mesa de debates e a presença da diretora geral da Emater-RN, Cátia Lopes. A 20ª Exponovos terá uma programação diversificada com exposição de animais, venda de bovinos, caprinos e ovinos, feira de produtos artesanais, apresentações culturais, além de uma mesa redonda promovida pela Emater-RN. Nesta edição, a Emater promove a I Mesa de Debates com a temática: “Desafios da Bacia Leiteira do Seridó”, onde serão apresentadas as experiências exitosas da região e assuntos como sanidade, alimentação e genética bovina. A instituição montará um estande para exposição das principais atividades desenvolvidas no meio rural naquela região. A feira é uma realização do Governo do Estado, e parceria entre Emater, Emparn, Prefeituras Municipais da região, ANCOC, ANORC, Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária, entre outros.