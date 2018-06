Em virtude do jogo Brasil x Costa Rica nesta sexta, 22, Prefeitura de Currais Novos decreta Ponto Facultativo

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Em virtude da participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, a Prefeitura Municipal de Currais Novos publicou no Diário Oficial dos Municípios o Decreto nº 4752 que dispõe sobre o funcionamento das repartições públicas municipais nos dias de jogos.

Nesta sexta-feira (22) será Ponto Facultativo, considerando que o jogo acontece às 9h da manhã. No dia 27 de junho (Brasil x Sérvia), o expediente será das 07h às 13h.

Sendo classificada a Seleção Brasileira para as demais fases, o expediente será de acordo com as seguintes regras: Nos dias em que jogos se realizarem às 11h, será decretado Ponto Facultativo e nos dias em que jogos se realizarem às 15h, o expediente será das 07h às 13h.