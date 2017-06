Em reunião com prefeitos e deputado, Robinson encaminha pleitos do interior

O governador Robinson Faria recebeu nesta quarta-feira, 28, prefeitos de quatro municípios para tratar de pleitos das administrações. A primeira audiência foi com o prefeito de Campo Grande, Manoel Veras, que solicitou apoio para melhorias no serviço de saúde, instalação de uma maternidade e reforço na segurança pública.

Em seguida o Governador recebeu o prefeito de Touros, Assis do Hospital, que solicitou a recuperação da estrada que liga a praia de Carnaubinha ao município de Rio do Fogo e abastecimento de água das comunidades Chico Mendes I e II, Tubiba, Encanto e Baixa Furna.

Na terceira audiência, Robinson Faria atendeu o prefeito de Ipanguassu, Valderedo Bertoldo, que solicitou a instalação do programa Moradia Cidadã Municípios, recuperação de estradas e o reforço nas operações de segurança pública.

Na quarta audiência da manhã deste dia 28, o Governador ouviu a prefeita de Boa Saúde, Maria Edice, que veio acompanhada dos vereadores Andressa Edna, Danilo Gabriel, Dinho dos Miguel e Rosangela Vechi. A prefeita solicitou apoio para a construção de um binário no centro da cidade para facilitar o tráfego de veículos pesados que transportam a produção local de mandioca e de açúcar dos municípios próximos. E também melhorias nas estradas que fazem a ligação com os municípios de Serrinha e Serra Caiada.

O Governador encaminhou os pleitos às secretarias responsáveis e determinou agilidade no atendimento. “Estamos trabalhando forte, enfrentando as dificuldades agravadas com a crise nacional, os sete anos de seca, mas buscando soluções para as demandas. Estamos levando ações para os municípios como recuperação de estradas, apoio à produção, apoio à agricultura familiar, o Microcrédito Empreendedor, ações de cidadania com o Vila Cidadã, reestruturação das unidades de saúde, construção e reforma de unidades prisionais e várias outras ações que têm impacto direto junto à população que mais precisa do Governo”, afirmou Robinson Faria, logo após as audiências que foram acompanhadas também pelo deputado estadual José Adécio.