Em reunião com o chefe do escritório do DNIT em Currais Novos, Odon reforçou pedido das passarelas nos bairros Paizinho Maria e Sílvio Bezerra

O Prefeito Odon Jr se reuniu na manhã desta quinta-feira (02) com o Chefe da Unidade Local do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Eider Gomes de Azevedo Rocha, para discutir sobre a execução de obras que o departamento está realizando nos trechos das BR’s que passam pelo município, a 226 e 427, como o recapeamento asfáltico, e aproveitou para reforçar o pedido da construção das passarelas de pedestres nas pontes dos bairros Paizinho Maria e Silvio Bezerra de Melo. A reunião contou com a presença do Vice-Prefeito Anderson Alves, do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Lucas Galvão, e do Procurador do Município, Adriano Brandão.

A construção das passarelas nas pontes dos dois bairros é uma reinvindicação antiga dos moradores, como comentou o Prefeito Odon Jr. “Já enviamos o ofício ao DNIT Estadual solicitando essas passarelas e estamos reforçando o pedido”, disse. O Chefe da Unidade Local do DNIT disse que a reunião tinha como intuito “estreitar a parceria da Prefeitura com o DNIT”. “Vamos reforçar o pedido das passarelas ao escritório do DNIT Estadual, assim como outras reivindicações em prol da população”, disse Eider.