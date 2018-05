Em reunião com médicas cubanas, Prefeito Odon Jr ressalta importância do programa “Mais Médicos” para Currais Novos

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Um dos primeiros municípios a receber profissionais do Programa “Mais Médicos” no RN, Currais Novos conta com a atuação de médicos cubanos na atenção básica de saúde desde 2013. Atualmente, sete médicos do país caribenho estão trabalhando no município, e na manhã desta sexta-feira (11) o Prefeito Odon Jr se reuniu com as médicas Drª Nuris, Drª Daniurkis, Drª Daime e Drª Karena, para agradecer a dedicação das médicas em prol da saúde da população. “A vinda de vocês foi muito importante para a saúde da nossa população, e a aprovação da comunidade só reforça esse ótimo trabalho realizado por vocês”, comentou.

Também estiveram na reunião, o secretário municipal de saúde, Luciano Oséas, o secretário municipal do Gabinete, Rodolfo Lucena, e Sônia e Sirleya da equipe de coordenação da SEMSA.

Em conversa com o Prefeito, as médicas falaram um pouco do trabalho desempenhado nas UBS em que elas estão. “Em Cuba nós valorizamos muito a visita domiciliar, como aqui também, e prezamos muito pela saúde preventiva da população”, destacou Draª Nuris.