Em Parelhas, Fátima confirma disputa pelo Governo

Pré-candidata ao Governo, a senadora Fátima Bezerra (PT) segue em campanha pelo Rio Grande do Norte. Hoje ela lançou, em Parelhas, a pré-candidatura do ex-prefeito Chico do PT, a deputado estadual. Com Fátima, a deputada federal Zenaide Maia (PHS), pré-candidata ao Senado.

Fátima confirmou que vai disputar o Governo do Estado, passando uma borracha na possibilidade de compor chapa com o presidenciável Fernando Haddad (PT). “Tenho clareza de que este será um dos maiores desafios de minha trajetória política, mas não estou sozinha e tenho comigo aqueles que têm amor e compromisso com o Rio Grande do Norte”, declarou Fátima em Parelhas.