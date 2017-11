Em Mossoró, Ezequiel Ferreira manifesta apoio aos festejos de Santa Luzia

Crédito das Fotos: Ney Douglas

O deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado, segue agenda de visitas pelo interior do Rio Grande do Norte. Na noite de ontem (29), ele esteve em Mossoró, onde manifestou apoio do seu mandato e da Casa à Festa de Santa Luzia, em conversa com o pároco da cidade, o Padre Flávio Augusto Forte Melo.

“Os festejos em referência à Santa Luiza de Mossoró são uma clara demonstração de fé do povo mossoroense e representam uma das maiores manifestações culturais do Estado. Além disso, trata-se de um evento que movimenta a economia local e promove a interiorização do turismo. Razões pelas quais estamos dando apoio a sua realização”, comentou o deputado.

Durante a visita, o Padre Flávio Augusto Forte Melo explanou detalhes da programação da edição 2017 da Festa de Santa Luzia para o presidente, reforçando o convite para a sua presença durante os festejos, que acontecem entre os dias 03 e 13 de dezembro. O encontro foi acompanhado pelo vereador da cidade João Gentil (PV).

Pela manhã, o deputado Ezequiel Ferreira esteve na cidade de Macau, para participar de edição do programa “Assembleia & Você”, promovido pelo legislativo estadual. Na “cidade do sal”, ele ainda prestou contas do seu trabalho, anunciando o atendimento de pleitos e recebendo novas demandas.