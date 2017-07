Em Maxaranguape, Ezequiel Ferreira defende o turismo local e incentiva a cultura

O deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa visitou neste sábado (01), o município de Maxaranguape, que fica na região Metropolitana. O prefeito Luís Eduardo (PSDB), a vice-prefeita Professora Nira (PR), o presidente da Câmara, Crizaldo Meira e vereadores receberam o parlamentar na sede do município.

Antes de prestigiar o “São Pedro na Barra”, criado este ano e que reuniu uma multidão no centro da cidade, Ezequiel conversou com Luís Eduardo sobre melhorias para Maxaranguape. A construção da estrada, de aproximadamente 5 km, ligando as comunidades costeiras de Caraúbas e Maracajaú, foi um dos focos para desenvolver o turismo local. A estrada vai beneficiar não só Maxaranguape, mas toda região do litoral Norte.

“Esse trecho é uma estrada carroçável em péssimas condições de tráfego. O benefício que solicitamos é de extrema importância, tendo em vista que, o melhor acesso representa um avanço no desenvolvimento e na economia do município que tem na pesca e no turismo as suas principais fontes de renda”, justifica o deputado, que foi o mais votado da cidade.

Com populares e a classe política local, Ezequiel Ferreira conversou sobre sua atuação na Assembleia Legislativa. “Estamos solicitando ações que colaboram com o desenvolvimento de Maxaranguape, como melhores condições para a polícia trabalhar. Acredito que deve ser liberada a nossa emenda parlamentar ao OGE, para drenagem e pavimentação de ruas e estamos solicitando a aquisição de máquinas para ajudar no desenvolvimento também nos distritos”, disse Ezequiel Ferreira.

Jornalista Rodrigo Rafael