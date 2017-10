Em Maracajaú, Ezequiel Ferreira defende mais investimentos para o Turismo potiguar

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), prestigiou neste sábado (14), a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Kitesurfe. O Maracajaú Kite Fest está na segunda edição e é considerado uma das competições mais importantes da modalidade no Brasil. Na cidade, o deputado foi recebido pelo prefeito Luís Eduardo, pela vice-prefeita professora Nira, ex-prefeita Neidinha e vereadores. O deputado federal Rogério Marinho (PSDB) também acompanhou o evento.

“Assembleia Legislativa estimula e é parceira do Maracajaú Kite Fest, realizado entre os dias 12 e 15 deste mês. O evento reúne 100 kitesurfistas profissionais. Propiciar a geração de emprego e renda em decorrência de um calendário de eventos além de seus atrativos naturais, faz de Maracajaú um polo turístico consolidado no Estado. Mais investimento em infraestrutura, qualificação de mão de obra e divulgação nacional e internacional fortalece o destino turístico. E este campeonato é um impulsionador para uma mídia favorável para Maracajaú”, destacou Ezequiel Ferreira.

A construção da estrada, de aproximadamente 5 km ligando as praias de Caraúbas e Maracajaú foi o teor de um requerimento encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), por parte do deputado Ezequiel Ferreira. Esse trecho é uma estrada carroçável em péssimas condições de tráfego.

“O benefício que estamos solicitando é de extrema importância, tendo em vista que, o melhor acesso representa um avanço no desenvolvimento e na economia de Maxaranguape que tem na pesca e no turismo as suas principais fontes de renda. A construção da estrada vai beneficiar não só o município, mas toda a região do litoral Norte”, disse o deputado