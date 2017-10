Em Fórum do “SOS Adutora”, Prefeito Odon Jr afirma que “Currais Novos e Acari precisam de uma solução urgente para o abastecimento”

O Comitê do movimento “SOS Adutora Currais Novos – Acari” realizou na manhã desta quarta-feira (25) na CDL Currais Novos, um fórum de discussão para debater sobre o abastecimento regular dos dois municípios e a elaboração, por parte dos órgãos responsáveis, de um cronograma para a conclusão em definitivo da obra, que teve início em 2015. Participaram do encontro os prefeitos Odon Jr (Currais Novos) e Izaías Cabral (Acari); representantes do DNOCS; o empresário da GAID Construções, Haroldo Alves; professor João Abner (Consultor da CAERN); o secretário estadual de recursos hídricos, Ivan Júnior; a presidente da CDL Currais Novos, Loura; o Vice-Prefeito de Currais Novos, Anderson Alves; além de vereadores, imprensa e sociedade.

O Prefeito Odon Jr apresentou um breve histórico de solicitações feitas aos órgãos federais, estaduais e parlamentares da bancada federal do Estado, alertando sobre o problema no abastecimento de Currais Novos. “Desde o início da nossa gestão temos pressionado os órgãos e parlamentares para que nos ajudem numa solução para este problema”, disse o Prefeito, que sugeriu que os órgãos assinem um documento apresentando suas responsabilidades e um cronograma das ações para que o abastecimento se normalize. “O povo de Currais Novos e Acari vem sofrendo muito e nós precisamos de uma solução imediata”, finalizou.

De acordo com informações da CAERN, a obra já teve seu ponto de captação na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves alterado 3 vezes ocasionado pela redução no volume do reservatório, e que os vazamentos encontrados estão sendo reparados. Para o empresário da GAID, a obra da adutora encontra-se em “fase conclusiva”. O secretário Ivan Júnior informou que o Governo do Estado já elaborou o projeto definitivo de um sistema adutor com captação na Barragem de Oiticica, que está em construção, e que esta será uma importante obra para a segurança hídrica da região. O secretário comunicou que uma perfuratriz da SEMARH estará em Currais Novos nesta quarta-feira para perfurar alguns poços, e assim, contribuir na oferta de água para a população.

AÇÕES EMERGENCIAIS

A Secretária Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SEMAAB), Fátima Barros, destacou em entrevista à InterTv Costa Branca (Filial Rede Globo) na manhã desta quarta-feira (25), todas as ações emergenciais realizadas pela Prefeitura de Currais Novos para o abastecimento da cidade neste período crítico, como o abastecimento de chafarizes, manutenção e recuperação de poços em parceria com a SEMARH, apoio da Defesa Civil na Operação Vertente, dentre outras ações.

Jornalista João Bezerra