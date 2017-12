Em entrevista Dra Roseanne explica como funcionará o Hospital-Dia da Clica CEOM que vai ser inaugurado hoje dia (19)

A médica Dra. Roseanne Christine, que é uma das fundadoras da Clínica CEOM, em Currais Novos, tem sido convidada nos últimos dias pelos veículos de imprensa para falar sobre o novo empreendimento que a cidade ganhará. O Hospital-Dia que será inaugurado na noite desta terça-feira (19), as 19 horas, no Centro de Especialidades Odotomedica (CEOM), realizará cirurgias de pequeno e médio porte. O moderno espaço receberá médicos e profissionais das mais diversas áreas da saúde, que terão a possibilidade de realizar vários tipos de procedimentos.

Nas entrevistas a Dra. Roseanne Christine tem falando da alegria em realizar ao lado da sua família o sonho de ampliar os serviços da Clínica CEOM. A médica que é ginecologista/obstetra esteve no Jornal da Currais Novos, na Rádio Currais Novos, apresentado pelo comunicador Hessi Ramos; na Rádio Antena 3, no jornal apresentado por Evaldo Nogueira e na 95 FM no Show da Manhã com César e Késia Monaliza além do TV Cidade com Ismael Medeiros, na Sidys TV.

“Estou ansiosa para a concretização deste sonho que será o serviço do Hospital-Dia agregado ao que já oferecemos na Clínica CEOM. O hospital será um espaço onde os profissionais poderão realizar seus procedimentos, desta maneira não precisando mais se distanciar de Currais Novos. Estaremos também recebendo profissionais com demandas de toda região”, contou.