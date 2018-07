Em agenda pelo interior, Ezequiel Ferreira visita Várzea e Brejinho, no Agreste Potiguar

Crédito: Jornalista Rodrigo Rafael

Percorrendo o interior potiguar neste fim de semana, o deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa continua prestando contas do seu mandato parlamentar. Neste sábado (7), Ezequiel foi recebido no Agreste Potiguar, região que também tem merecido atenção através de requerimentos e ações solicitadas em áreas como saúde, segurança pública, infraestrutura, agricultura familiar, assistência social e educação.

Em Várzea, o deputado foi recebido pelo procurador Sérgio Teixeira, ao lado da vereadora Leila Anacleto e também do prefeito de Espírito Santo, Fernando Teixeira, o vice Toinho Venceslau e vereadores. Na agenda, uma visita a tradicional vaquejada no Parque São Pedro. Em Brejinho, Ezequiel foi recebido pela ex-prefeita Ivanilde Matias e os vereadores Nozinho e Diogo, além da ex-vereadora Nelbe Viegas e o ex-vereador Zé Paulo. Juntos participaram do “Arraiá dos Amigos”.

“Na Assembleia Legislativa temos apresentado solicitações e melhorias nas estradas, Hospitais Regionais, equipar e dá condições de trabalho as polícias Militar e Civil, além de uma atenção ao homem do campo, que através da agricultura familiar produz e também acaba gerando emprego e renda na Zona Rural. Não só no Agreste Potiguar, mas em outras regiões e dezenas de municípios que temos visitado, estamos sempre em sintonia com os anseios da população e defendendo o desenvolvimento das cidades”, afirmou Ezequiel Ferreira