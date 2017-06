Em 4 meses, Ouvidoria Municipal de Currais Novos atendeu mais de 100 demandas vindas da População

A Ouvidoria Municipal da Prefeitura de Currais Novos vem realizando desde o início do ano um trabalho de acompanhamento das reivindicações, solicitações e de busca de informações feitas pela população do município à gestão municipal, o que resultou no atendimento de pouco mais de 100 demandas, sendo 85 pleitos populares resolvidos com sucesso, e outros que estão sendo atendidos de acordo com o cronograma das secretarias. De acordo com o ouvidor municipal, Oscar Gomes, a ouvidoria municipal se baseia em cinco princípios: elogio, sugestão, denúncia, reinvindicação e solicitação de informação. “É importante que a população nos procure para reivindicar, elogiar, sugerir ou criticar, e assim podermos solucionar alguns problemas”, disse Oscar. O objetivo principal da Ouvidoria é atender as demandas da sociedade e encaminhá-las para as secretarias.

A população curraisnovense pode entrar em contato com a Ouvidoria Municipal através do telefone (84) 3405-2715; email:ouvidoriapmcn@gmail.com; e pela fanpage (www.facebook.com/OuvidoriaMCN/)