Eliabe Alves, junto a outros chargistas potiguares, têm trabalhos estudados, em tese de doutorado na UFRN

Credito da matéria e da foto Eliabe Alves

Recentemente, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o cartunista e jornalista lagoanovense Eliabe Alves, que publica seus trabalhos em jornais, revistas, redes sociais e blog, viu os mesmos, se tornarem objeto de estudo, em tese de Doutorado, defendida pela pesquisadora Jociane Silva.

O título da tese é “A constituição da autoria do gênero discursivo charge: um estudo com chargistas potiguares”, cuja a orientadora é a professora e escritora Cellina Muniz. Tese aprovada pela banca examinadora, no campus central da Universidade Federal, em Natal/RN.

Como subsídio à construção de sua tese de Doutorado, defendida nesta segunda-feira(11), em Estudos da Linguagem, a pesquisadora Jociane, desde 2015, realizava entrevistas e estudava as charges publicadas na imprensa potiguar, dos seguintes chargistas:

Eliabe Alves é cartunista e jornalista, já teve trabalhos publicados em diversos jornais e revista do Seridó, Mossoró e Natal. Ilustrou livros, cordéis, zines. Além de ter fundado jornais e blogs. E, sobretudo, já expôs seus trabalhos dentro e fora do RN. Para 2018, entre seus projetos profissionais, pensa em lançar um livro, com a seleção das melhores charges. E outro, com artigos publicados na imprensa.

Rodrigo Brum é chargista na Tribuna do Norte e no Sindicato dos Bancários do RN. Ilustrador e designer, é também autor das tiras Brummmmm!, O Menino da Lage e Barriga de Rato. É vencedor de dois grandes prêmios nacionais.

Ivan Cabral, foi chargista nos jornais Diário de Natal e Novo Jornal. É designer gráfico e mestre em Educação pela UFRN. Ganhou prêmio nacional em humor gráfico e publicou os livros: Humor Diário, Humor Sustentável e Já Era Collor, em parcerias com outros artistas.