Educação: Governador entrega mais de 60 mil kits escolares a alunos do RN

Crédito: ASSECOM/RN

Cadernos, canetas, lápis e borrachas. Esses são alguns dos itens que estudantes de 105 escolas da rede estadual estão recebendo do Governo do RN para iniciar o ano letivo de 2018. Davi Cerqueira, de 17 anos, aluno da Escola Estadual Peregrino Júnior, na Zona Norte de Natal, é um dos beneficiados com os kits. “Meus pais se esforçam todos os anos para comprar o material escolar e agora eles poderão economizar um pouco e utilizar o dinheiro para outras necessidades”, contou o aluno do 3° ano do ensino médio. Apenas na escola de Davi, serão beneficiados 1.051 alunos. Ao todo, serão 60.900 kits escolares distribuídos em todo o estado.

Parte deste material foi entregue na manhã desta sexta-feira (26), pelo governador Robinson Faria e pela secretária de Educação do RN (SEEC), Cláudia Santa Rosa, às 16 diretorias regionais. Os kits estão no Almoxarifado do órgão, em Natal, e já começaram a ser distribuídos pelo estado.

“A educação é uma de nossas prioridades e, em três anos, temos muitas conquistas que merecem ser comemoradas nesta área. Hoje temos 49 escolas em tempo integral e oito escolas técnicas funcionando no Rio Grande do Norte. A entrega deste material é mais uma prova que o governo se preocupa em oferecer mais estrutura e melhores condições aos nossos alunos. É das páginas desses cadernos que estamos entregando hoje que sairão os profissionais do futuro”, destacou Robinson Faria.

Os kits fazem parte de uma parceria do Governo do RN com o Ministério da Educação, com um investimento de quase R$ 2 milhões. “Pleiteamos o material com o governo federal, atendemos os requisitos e mostramos as justificativas para receber o benefício. Agora vamos distribuir os kits para alunos do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Priorizamos unidades que ainda não estavam contempladas com outros programas executados pela secretaria”, explicou a titular da SEEC.

O professor de biologia da Escola Peregrino Júnior, Nednaldo Dantas, parabenizou o governo pela iniciativa. “Temos muitos alunos que passam por dificuldades financeiras e não tem condições de comprar nem um caderno. A entrega desses kits é fundamental para eles seguirem os estudos e também é um estímulo para permanecerem em sala de aula”.

Ainda na ocasião, foi entregue pelo governador à secretaria de educação um caminhão para atender as demandas e distribuir móveis e materiais para as escolas do RN. Além disso, Robinson Faria lançou um edital para a realização da 1ª Mostra de projetos de Cultura e Arte das escolas da Rede Estadual de Ensino. “O objetivo é reconhecer projetos de teatro, música, literatura e outras modalidades desenvolvidos nas escolas do estado. A etapa estadual deve acontecer no mês de agosto”, informou Cláudia Santa Rosa.