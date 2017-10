Edital 003/2017 do FIA Currais Novos foi lançado nesta segunda-feira, 16

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Currais Novos lançou nesta segunda-feira (16) o edital nº 003/2017 para a seleção de projetos a serem financiados com recursos do “Fundo Especial para a Infância e o Adolescente” – FIA. De acordo o CMDCA, poderão concorrer entidades governamentais e não governamentais com sede ou que atuem em Currais Novos e que possuam registro no Conselho.

Os projetos deverão ser apresentados conforme modelo publicado no edital através do linkhttp://cmdcacurraisnovosrn.blogspot.com.br/p/edital-fia-032017.html. Os recursos aplicados nos projetos tem origem de depósitos municipais realizados pela Prefeitura Municipal, além de repasses da última declaração de imposto de renda e de depósitos judiciais. O prazo de recebimento dos projetos é 10 de novembro.