Durante Vila Cidadã em Itajá, Robinson anuncia estação de piscicultura

Os moradores do município de Itajá tiveram nesta quarta-feira (21) um dia de lazer, cidadania e cultura com a realização de mais uma edição do projeto Vila Cidadã. Coordenado pela Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas), o programa tem como principal objetivo proporcionar à população carente os serviços públicos oferecidos pelo Estado.

Na ocasião, foram anunciadas diversas ações de governo. Uma das grandes benfeitorias virá com a instalação da estação de piscicultura no município. “A estação vai gerar um grande aquecimento na economia itajaense, oferecendo emprego e renda à população”, disse o governador Robinson Faria.

Dando continuidade, o chefe do executivo assinou diversos termos de cooperação, entre eles, para construção de 50 casas por meio do programa Moradia Cidadã, da Ceahb; ordem para perfuração de quatro poços; e de cooperação técnica visando desenvolvimento do setor agropecuário, através da Emater.

Ainda foi anunciada a liberação de R$ 500 mil para o Cartão Reforma, a reforma da delegacia da cidade e das escolas João Tertolino Lopes e João Manoel Pessoa Lopes; por último, a construção da estrada que liga Carnaubais à Serra do Mel, conhecida como Estrada das Castanhas. Sonho de mais de 50 anos que, com investimento de quase R$ 60 milhões, se tornará realidade.

“Já estamos adiantados no processo de licitação. Essa estrada é importantíssima pois facilitará a vazão de nossa fruticultura”, comemorou Robinson.

Cidadania ao alcance de todos

O ceramista Clóvis Sebastião comemorou ao fazer a nova identidade. Há muito queria renovar a documentação, mas achava complicado ter que se deslocar até um município vizinho para fazê-lo. A celeridade se deu por conta da chegada do Vila Cidadã, que em sua 17ª edição, deve somar 39 mil atendimentos.

“Quando soube que a Vila viria para cá tratei de me organizar para chegar bem cedo. Agora tenho meu RG novo, me sinto importante.”, disse o senhor Clóvis.

Além dele, foram cerca de 3 mil beneficiados com esse dia especial, que promoveu cidadania ao levar serviços de emissão de carteira de identidade, CPF, carteira do artesão, ações da Secretaria de Saúde com a realização de testes rápidos de HIV/Aids, sífilis, glicemia, doação de preservativos, verificação de pressão arterial, ações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), serviços do Detran, cadastro para vagas de emprego pelo Sine-RN.

“Quando pensamos o Vila Cidadã, pensamos num programa para atender quem precisa de serviços básicos e tinha dificuldade de acessá-los. Temos aqui um programa que valoriza o cidadão, é o governo vindo atender a todos que precisam”, reforçou o governador Robinson Faria.

Finalizando o evento, entregou equipamentos de informática, balanças de médio e grande porte, um carro equipado com câmara frigorífica, do Compra Direta e 200 kg de peixes e laticínios, prometendo voltar à cidade com o Microcrédito para gerar emprego e renda a todos os que precisem, abrindo seu próprio negócio.