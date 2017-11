Drogas? Proibir ou liberar?

É um alento o posicionamento justo e inteligente do ministro do STF

Luis Roberto Barroso ao defender a descriminalização das drogas no

Brasil. É inexplicável que nosso país gaste 2 mil reais por mês para

encarcerar um jovem que usou ou carregava pequenas porções de droga e

que necessitava apenas de tratamento médico ou psicológico. Não

podemos fingir que as drogas não existem, pois sabemos que ela está em

todos os lugares e afeta a vida de todos, é necessário que haja

educação e oportunidades para os jovens ocuparem o tempo com

atividades saudáveis. Enquanto diversos estudos e experiências de

outros países demonstram que a repressão e a violência matam mais do

que o uso das drogas e a legalização gera prejuízos gigantescos ao

crime organizado, criando empregos, renda e impostos. Bom lembrar que

somente com campanhas educativas e aumento de preços, o consumo de

cigarros despencou no Brasil. Será que teríamos o mesmo resultado se o

cigarro fosse proibido ou só aumentaria o contrabando? Fica a pergunta

aos proibicionistas.

Daniel Marques – historiador