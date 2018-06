Donald Trump e Kim Jong-un se reunirão a sós no começo da cúpula

Crédito Agência EFE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se reunirão a sós durante um tempo ao começo da sua cúpula de terça-feira em Cingapura, informou hoje a Casa Branca.

“Esperamos uma reunião a sós no começo”, disse um funcionário do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, que pediu o anonimato, em declarações a jornalistas em Cingapura.

Depois desse encontro inicial entre os dois dirigentes, cuja duração se desconhece, haverá uma reunião na qual participarão as respectivas delegações de ambos os países.

Trump avaliou sua cúpula com Kim como uma oportunidade de criar uma relação com um líder ao qual definiu como uma “personalidade desconhecida”, e há dois dias afirmou que no “primeiro minuto” da reunião já saberá se o dirigente norte-coreano é confiável quando falar da sua vontade de desnuclearização.

O citado funcionário americano considerou, além disso, um “sinal para o otimismo” as últimas informações dos veículos de imprensa norte-coreanos em relação à cúpula, nas quais falam de uma “nova era” de relações entre ambos os países.

A agência estatal “KCNA” e o jornal “Rodong” asseguraram hoje que durante a cúpula de terça-feira os dois líderes falarão de “estabelecer novas relações” entre EUA e Coreia do Norte, além de “a construção de uma paz permanente”.

Os veículos de imprensa de Pyongyang asseguraram, além disso, que o encontro servirá para buscar “a implementação da desnuclearização na península coreana e outros assuntos de mútuo interesse como requer esta nova era”.