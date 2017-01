Domingo tem Sesc Verão em Ponta Negra e Caicó

Depois da programação no último dia 22 na Zona Norte, o projeto Sesc Verão acontece neste domingo (29) nas Unidades do Sesc Ponta Negra e Caicó. A programação oferece ao público atividades gratuitas nas áreas recreativas, esportivas e culturais.

Inclusive, um dos destaques do projeto é a programação esportiva com competições de beach soccer, handebol, futebol society, queimada, vôlei de areia, vôlei aquático, peteca. A inscrição é gratuita para participar das competições do Sesc Verão e deverá ser realizada na Central de Atendimento.

Em todos os torneios os participantes serão premiados com medalha de participação e troféu para os três primeiros classificados de cada modalidade. Ao público das atividades recreativas será disponibilizado geladinho detox refrescante (produzido pelo setor de nutrição do Sesc).

A criançada também terá diversão garantida nas oficinas manuais, construção de brinquedos com material reciclável, futebol de sabão, banho de piscina, dança, pintura em rosto, pintura livre, balão mania).



Sesc Verão

O Serviço Social do Comércio – Sesc tem como um dos seus principais pilares o lazer, com o objetivo de maximizar sua ação sociocultural, auxiliando nos processos de inclusão de indivíduos e grupos nas comunidades e na sociedade como um todo, se baseado na interação favorecida por atividades prazerosas e de livre escolha, que propiciam uma melhoria da qualidade de vida.

Essas diretrizes norteiam o projeto que busca proporcionar aos comerciários, dependentes e a comunidade em geral, um final de semana repleto de atividades recreativas e esportivas (torneios), oferecendo aos participantes momentos de lazer e entretenimento para a prática de torneios recreativos e espaços lúdicos preparados para atender todas as faixas etárias.