Dois morrem em acidente numa mineração de scheelita em Bodó

Crédito: Jornal A Notícia

Pelo menos dois operários foram soterrados e morreram após um desmoronamento em uma mina de scheelita em Bodó, O caso aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (22). Equipes do Corpo de Bombeiros de Caicó já estão no local.

De acordo com moradores, os mineradores estavam trabalhando na mina e tentavam explodir uma rocha quando houve o desmoronamento que os atingiu. As vitimas foram: Jonas Eleotério e João Adelino.