Do sertão ao litoral, dicas para curtir o São João no RN

Quadrilha Junina São João, de Natal, venceu o concurso de Quadrilhas Juninas da Intertv 2017 (Foto: Rafael Pereira/Cedida)

Festa junina é uma tradição que permanece viva nos dias de hoje em todos os estados do Nordeste. E no Rio Grande do Norte a tradição é tão forte quanto em Pernambuco, com seu tradicional São João de Caruaru, e Paraíba, com a festa junina de Campina Grande. Em terras potiguares, as maiores festas são realizadas no Mossoró Cidade Junina e no São João de Assu. Mas não faltam atrações do sertão ao litoral. Na capital, o São João de Natal garante a diversão de quem pretende comemorar a festa em um animado arraial. A estrutura foi montada pela prefeitura na área externa da Arena das Dunas.

O G1 preparou um guia junino para este final de semana em que se comemora o dia de São João (24). São atrações em várias cidades do interior, com shows musicais, festivais de quadrilhas, fogos, fogueiras, feiras de comidas e bebidas típicas. No guia, tem dicas até pra quem não quer sair de casa e não perder as festas juninas pela televisão. Confira:

Michel Teló cé uma das atrações do Mossoró Cidade Junina (Foto: Alexandre Durão/G1)

Mossoró, a Cidade Junina

A festança em Mossoró começou há uma semana. A cidade recebe o tradicional festival de repentistas no Memorial da Resistência, brincadeiras populares, feira de artesanato, cortejos do Pau-de-Arara Eletrônico e outras opções no Corredor Cultural. Nesta sexta (23), véspera de São João, tem shows na Estação das Artes Elizeu Ventania, no centro. As atrações são: Grupo Vina, Trio Mossoró, Roberto do Acordeon e Forró Encaixe. No sábado (24), os shows ficam por conta de Forró com Ella, Naelson Junior, Junior Viana e Aline & David. A grande atração do sábado será o show de Michel Teló, com transmissão ao vivo para todo o Nordeste no São João da Globo.

O espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró” é uma das atrações da cidade (Foto: Divulgação/Prefeitura de Mossoró)

Quem escolhe Mossoró não tem apenas shows musicais para curtir. No adro da Igreja de São Vicente, também centro da cidade, ocorre o espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró”, a partir das 21h30. A peça do dramaturgo João Marcelino, é uma tradição do São João mossoroense, que revive a resistência da população da cidade à invasão do bando de Lampião, em 1927. A encenação ocorre no mesmo local em que aconteceu a batalha histórica, que deu a Mossoró o título de “Cidade da Resistência”.

O público também pode conferir shows de pop-rock e MPB na Cidadela, perto da Igreja de São Vicente. E na Arena Deodete Dias, o espaço é das quadrilhas juninas tradicionais. Hoje e amanhã, a partir das 19h, tem as eliminatórias estaduais da categoria. E no domingo, a final estadual da categoria Tradicional.

Festival de Quadrilhas Juninas da Inter TV é uma das atrações em Natal (Foto: Rafael Pereira/Cedida)

Em Natal, festa na Arena das Dunas

O fungado da sanfona, as quadrilhas tradicionais, brincadeiras, comidinhas e o forró embalam o público na capital. O São João do Natal é realizado na parte externa da Arena das Dunas. A entrada é franca e as atrações começam no fim da tarde, seguindo até meia-noite. A abertura da noite desta véspera de São João (23) será às 18h com a Orquestra Sanfônica do Museu do Vaqueiro, formada por 22 instrumentistas-mirins, meninos e meninas entre 5 e 16 anos do Projeto Escola de Jovens Sanfoneiros.

Também haverá apresentações de Trio de Forró Pé-de-serra, Edja Alves com o show “Caprichosa e Nordestina” e Jaina Elne com seu especial “Folia Junina”. No sábado (24) Kleber Silva aquece o coração nordestino com seu “Forró Brechó”, e As Nordestinas e Fabiano Barbosa celebram a noite de São João. No domingo (25), os artistas Jarbas do Acordeom e seu trio e Isaque Galvão e os Canalhas encerram os festejos . Na área externa da Arena das Dunas, tem também parque de diversões com brinquedos e jogos, e praça de alimentação com culinária regional, distribuída em 52 tendas.

No mesmo espaço foi montado o Pavilhão das Quadrilhas. Desde quinta (22), sempre a partir das 16h, 20 quadrilhas se apresentam e disputam o título do Festival de Quadrilhas Juninas da Inter TV Cabugi, na categoria tradicional. As vencedoras serão conhecidas no domingo, ao final das apresentações.

Arraiás de rua

Por toda a capital, várias comunidades também realizam suas festas juninas, reunindo vizinhos e amigos. São os tradicionais “Arraiás de rua”. Nesta sexta (23), no Bom Pastor, tem o Arraiá dos Beijoqueiros, na região da praça de mesmo nome, na Av. Lima e Silva. A festança começa às 19h. No mesmo horário, na Rua São Rafael, loteamento José Sarney, Zona Norte, hoje e sábado (24) acontece o Arraiá da São Rafael. No bairro Potengi, também na Zona Norte, o Arraiá de Rua de Claudionor é animação garantida na Rua Rio Araguaia, de sexta até domingo (25). E na Comunidade Boa Esperança, no bairro Lagoa Azul, hoje e amanhã tem o Arraiá Fogueirão, começando às 20h.

Baladas juninas

As noites na capital também serão embaladas por atrações juninas. No Rastapé, em Ponta Negra, a programação começa às 22h. Nesta sexta (23) as atrações são Forró Selado e Xote Pra Bacana, e sábado (24), Forasteiros do Forró e Forró na Linha. Na Zona Norte, amanhã é dia do tradicional São João do Virgulino, no Forró do Virgulino. As bandas Xeqmat Estilizado e Forró do Xefe são as atrações musicais da festa.

Para o público LGBT, o Casanova Ecobar abre cedo nesta sexta, às 20h: tem o Arraiaw da Cafuçu, versão junina da festa “I Love Cafuçu”. O agito fica por conta de Raphael Dumaresq, Jaiara Fontes, Thiago Ricarte e Trio de Sanfoneiros, Ciara Leglam e Lucas D’Medeiros. No domingo (25), tem Arraiá na Vogue Natal, na área externa da boate. No palco, Kika Lima, Jane Mel e Chimene Nunes. A casa noturna promete algodão-doce, crepe, pipoca, paçoca e pé-de-moleque, e ainda quadrilha junina improvisada com participação da drag-queen Katreva Decupuar.

Festa na Região Metropolitana

Em Parnamirim, vizinho a Natal, as opções são as festas de bairro. Nesta sexta (23), tem o arraiá no Nova Esperança e o Arraiá do Stôro, no centro. Amanhã, a festa é garantida no Arraiá da Alegria (Parque de Exposições), Arraiá da Vovó (Monte Castelo), Arraiá do Macaco (Passagem de Areia) e o Arraiá Social Grito da Liberdade (Nova Esperança). No domingo, a pedida é o Arraiá Amigos de Monte Castelo, realizado no próprio bairro.

Também na Grande Natal, São José de Mipibu sedia a 29ª edição do “São João em São José”. Nesta sexta (23), tem festa no centro da cidade com as bandas Farra de Rico, Edson Cantor, Joãozinho Sanfoneiro & Trio Juá. Domingo (24), é a vez de Daniplay, Rainhas da Balada e Robson Farias subirem ao palco. Em Ielmo Marinho tem show de Farra de Rico, Circuito Musical e Forró Puxado nesta sexta (23). No sábado se apresentam Gianini Alencar, Giulian Monte e Mara Pavanelly. Toda a programação em Ielmo é gratuita.

Em Assu, o São João mais antigo do mundo

Além da festa junina, Assu comemora o padroeiro da cidade, São João Batista. Como a festa tem 291 anos, os assuenses se orgulham de ter o “São João Mais Antigo do Mundo”, título da festa que começou no dia 3 e segue até 2 de julho. Neste final de semana, a Praça São João, no centro da cidade, recebe shows musicais e também religiosos. Neste sábado (23), tem César Menotti e Fabiano, Renata Falcão e Núzio Medeiros. Domingo (24), é a vez de José Orlando, Zé Sanfoneiro, Padre Nunes e Forró de Pegador.

Em Caicó, o point é a Ilha de Santana

Na região do Seridó, Caicó também tem festa junina. Os eventos gratuitos são realizados na Ilha de Santana, ponto turístico da cidade. No espaço será montada uma estrutura com barraquinhas de comidas típicas. No Terreiro do Forró, área central da Ilha, ocorrem os shows musicais. Nesta sexta (23), tem Brandões do Forró e Robson Carneiro, amanhã (24), Laércio Vaneirão e Forró É Bom Demais, e no domingo (25), tem show de Rodolfo Lopes, e a cantora Dodora Cardoso faz um Tributo a Elino Julião.

Nos três dias, ainda na Ilha de Santana, acontece o Festival de Quadrilhas Juninas no Ginásio Nonozão. As apresentações começam às 19h e seguem até 1h da manhã. A feira de artesanato ocorre no Galpão Dona Maria Vale, onde foi montada uma estrutura com 30 estandes e mais de 50 expositores. Outra opção em Caicó é a Feira Sabores do Seridó, reunindo as empresas seridoenses que se destacam com a produção de alimentos, como queijeiras, cachaça, sorvete, biscoitos, doces e a tradicional carne de sol.

São João pela televisão

Vai ficar em casa ou quer opção pra curtir entre uma festa e outra? A dica é se ligar na Inter TV Cabugi. Nesta sexta à noite, após o “Conversa com Bial”, tem o São João da Globo Nordeste, com matérias jornalísticas produzidas pelas afiliadas da região. Sábado à tarde, às 14h, a Intertv Cabugi exibe o Programa Especial do Festival de Quadrilhas Juninas, num compacto com as três campeãs do concurso na categoria estilizada: Junina São João (campeã), Lume da Fogueira (vice-campeã) e Balão Dourado (3º lugar). À noite, após o “Zorra”, tem São João do Nordeste, um especial com shows ao vivo em vários estados da região. No Rio Grande do Norte, o comando será da jornalista Michelle Rincón, mostrando os shows do Mossoró Cidade Junina para todo o Nordeste.

Sérgio Henrique Santos, G1