DNIT libera um dos retornos de viaduto na BR-101, na Grande Natal

Um dos retornos sob o viaduto de Emáus, na Grande Natal, foi liberado nesta segunda-feira (29) para o tráfego de veículos. O trânsito fica livre para quem segue no sentido Natal-Emaús e quer voltar em direção à capital. Este é o segundo viaduto que será entregue de um pacote de seis que estão sendo construídos entre Natal e Parnamirim.

A previsão de liberação do retorno para quem segue no sentido Parnamirim-Emaús é que ele fique pronto ainda nesta semana. “O capeamento asfáltico já foi feito. Agora é esperar o tempo de cura para que possamos fazer a pintura”, disse o superintendente do DNIT, Willy Saldanha.

O viaduto de Emaús está em construção desde novembro do ano passado. O projeto prevê ainda cinco passarelas, drenagem, pavimentação e remanejamento de paradas de ônibus. A previsão da conclusão do pacote de obras é para dezembro de 2018.

G1 RN