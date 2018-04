Diaz-Canel: há lugar em Cuba para quem defende a volta do capitalismo

Crédito da foto: O GLOBO

O primeiro vice-presidente do Conselho de Estado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, foi confirmado nesta quinta-feira como novo presidente do país, que vai suceder o ditador Raúl Castro. O nome do candidato, único a ser indicado, foi apresentado na Assembleia Nacional de Cuba na quarta-feira, quando deu-se início a sessão parlamentar para avaliar a indicação. Após deliberação dos 604 deputados, ele foi eleito como novo chefe de Estado da ilha.

— O mandato dado pelo povo a esta legislatura é dar continuidade à Revolução Cubana em um momento histórico crucial, que estará marcado por tudo o que devemos avançar na atualização do modelo econômico — disse o engenheiro de 57 anos em seu discurso de posse.

Ele confirmou expectativas de que a transição não trará grandes mudanças. O novo presidente disse que o país não fará concessões em política externa, marcada por idas e vindas com os Estados Unidos, e que manterá diálogo com todos os países que tratarem Cuba como igual. Segundo ele, mudanças necessárias seriam decididas pelo provo cubano.

Díaz-Canel afirmou ainda que “não existe lugar em Cuba para quem defende a volta do capitalismo”. Ele prestou uma longa homenagem a Raúl, a quem chamou de melhor aluno de Fidel, que liderou a revolução que derrubou Fulgêncio Batista e depois governou o país por décadas.

— Cuba precisa de você — disse, levando mais dos 600 membros da Assembleia Nacional a se levantarem e aplaudirem Raúl Castro.

Raúl ouvia o discurso da primeira fila da Assembleia, balançando em sua cadeira para frente e para atrás. Em determinado momento, ficou de pé, com as mãos para cima aplaudindo seu protegido que agora o sucedia.

A eleição não foi uma surpresa, já que Díaz-Canel era o candidato único em uma ditadura socialista. O novo presidente poderá cumprir no máximo dois mandatos de cinco anos, como estipulado em reformas recentes do sistema político da ilha. Segundo Raúl Castro, que continuará sendo o secretário-geral do Partido Comunista de Cuba, Díaz-Canel poderá vir a ocupar esse lugar de líder do Partido Comunista quando deixar o cargo.

A vaga de primeiro vice-presidente será ocupada agora por Salvador Valdés Mesa. Além destes dois cargos, outros 28 nomes foram escolhidos para compor o Conselho de Estado, sendo 11 novos integrantes.

“Miguel Mario Díaz-Canel, de 57 anos, foi eleito Presidente do Conselho de Estado e do Conselho de Ministros da República de Cuba pela recém-constituída Assembleia Nacional do Poder Popular em sua Nona Legislatura, que faz sessão desde quarta-feira no Palácio de Convenções de Havana”, informou o blog oficial Cubadebate.

A data de 19 de abril, escolhida para a sucessão histórica, corresponde ao 57º aniversário da vitória cubana na Baía dos Porcos, quando foram derrotadas as tropas anticastristas arregimentadas e armadas pelos Estados Unidos que tentaram invadir a ilha e derrubar o governo revolucionário. Cuba a considera “a primeira derrota do imperialismo na América Latina” em 1961.

Em Havana, há expectativa para que o sucessor de Raúl continue a implementar as reformas econômicas que a ilha enfrenta desde 2008. Espera-se, por exemplo, que o novo governo possa acelerar a unificação das duas moedas com as quais o povo cubano convive, o que gera grande distorções na vida da população.