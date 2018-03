Dia Internacional da Verdade: Fátima afirma que é preciso defender aqueles que lutam pelos direitos humanos

Crédito: Senadora Fátima Bezerra – PT/RN

Durante a sessão solene da Câmara dos Deputados que homenageou o Dia Internacional do Direito à Verdade, celebrado no próximo dia 24 de março em todo os países, a senadora Fátima Bezerra afirmou que o Brasil não tem dúvida de que a vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL) foi vítima de um brutal assassinato político.

“Passamos por essa data com muita tristeza e indignação no nosso peito, em decorrência da execução da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Ela foi uma mulher que ousou desafiar este sistema político, ao representar os interesses dos pobres, dos negros, dos moradores da favela, enfim dos excluídos da sociedade. Marielle teve uma das mais belas votações, mais de 46 mil eleitores ”, disse.

Fátima afirmou que a tentativa de silenciar e interditar a luta em defesa dos direitos humanos, com a morte vereadora, não aconteceu. “A voz de Marielle ecoa não só no Rio, mas no meu estado, no Nordeste, em todo o Brasil e no mundo afora. Hoje são milhões de brasileiros que reproduzem a luta dela nas ruas e nas redes sociais”, lembrou. “No dia internacional da verdade, é nosso dever denunciar a criminalização daqueles e daquelas que dedicaram suas vidas à defesa dos direitos humanos. É nossa obrigação denunciar o assassinato de lideranças camponesas, quilombolas e indígenas. É nossa tarefa continuar a luta de Marielle Franco e de tantos outros que foram assassinados por defender os direitos humanos”, completou.

Fátima ainda repudiou as mentiras que atentam contra a memória de Marielle. “ Essas manifestações são caluniosas, fruto de um processo fascista, de setores e de representantes conservadores de instituições do Estado, que vivem de propagar notícias falsas. Aliás, foi esse processo fascista que foi responsável pelo impeachment fraudulento da primeira mulher eleita no país, Dilma Rousseff”, salientou.