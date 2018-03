Dia Internacional da Mulher é tema de mostra na Assembleia Legislativa

Crédito da Foto: Eduardo Maia

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado anualmente em 8 de março, a Assembleia Legislativa volta a promover exposição coletiva de telas reunindo obras de artistas plásticas potiguares. A mostra será aberta nesta sexta-feira (9), no Salão Nobre da Casa Legislativa, e segue aberta à visitação pública por dez dias, das 9 às 15 horas.

Para o presidente do Legislativo Potiguar, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), “a exposição é oportuna e enaltece as artistas locais, que sempre têm e terão espaço para seus trabalhos na Assembleia Legislativa”, destaca o deputado, ressaltando ainda a permanente atuação da bancada feminina da Casa em favor da valorização e respeito às conquistas da mulher.

A curadora da exposição, Maria do Socorro Sarmento, explica que a mostra reúne obras com tema livre e técnicas variadas, como óleo sobre tela, aquarela, espatulado, dentre outras, que estarão, inclusive, disponíveis para venda. Dentre as expositoras já confirmadas, constam nomes como Rosa Maria, Cristina Jácome, Sônia Jácome, Carmelita Ferreira, Dita Reis e Arlete Silva.

“Essa é uma iniciativa que se repete anualmente no Legislativo Estadual, dando oportunidade à artistas potiguares de expor livremente suas obras, uma vez que a cidade já é tão carente de praças de exposição. É também uma forma de chamar atenção para o tema, alertando para a importância em respeitar o papel e os direitos femininos em nossa sociedade”, explica Maria do Socorro.

Sessão Solene

O lançamento da exposição em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, na próxima sexta-feira, marca também a promoção de uma solenidade na Casa Legislativa que irá homenagear três mulheres de destaque na sociedade potiguar: a agente de saúde, Francisca das Chagas Simplício, a agricultora e ex-coordenadora do MST, Dionízia Maria da Conceição e a servidora pública, Udymar Cardoso.

A sessão solene é uma proposição conjunta das deputadas Márcia Maia (PSDB), Cristiane Dantas (PCdoB) e Larissa Rosado (PSB), e acontece à partir das 9h, no Plenário da Assembleia Legislativa.