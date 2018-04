Dia do Jornalista terá sessão solene na Assembleia Legislativa no dia 6 de abril

Jornalistas de todo o Estado serão homenageados na Assembleia Legislativa do RN, no próximo dia 6 de abril. A sessão solene marcada para as 9h, no plenário do legislativo estadual, destacará a trajetória de 24 profissionais, além de homenagem in memoriam ao jornalista Luís da Câmara Cascudo.

“A sessão solene representa o reconhecimento do Poder Legislativo aos profissionais da notícia, os jornalistas do Rio Grande do Norte que fazem do seu ofício um importante instrumento de transformação social”, declarou o presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB).

Multifacetado, Luís da Câmara Cascudo foi, além de jornalista, advogado, antropólogo e historiador. Atuou no jornalismo nos veículos “A Imprensa”, “A República” e o “Diário de Natal” e é autor de livros aclamados nacional e até internacionalmente.

Os homenageados pelos deputados são:

Albert Dickson

Diassis Oliveira

Natural de Umarizal, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Atualmente é apresentadora do Jornal do RN, da TV União, assessora de imprensa e faz participações jornalísticas em programas de rádio.

Carlos Augusto Maia

Christian Lira de Vasconcelos

Atuou como jornalista em diversas funções nos setores público e privado. Dirigiu diversas campanhas eleitorais, foi diretor do Sindicato dos Jornalistas e assessorou várias entidades sindicais. Hoje é assessor de comunicação do Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do RN, e também milita na área cultural, colaborando com os projetos “Narrativas do Silêncio” e “Caravana de Escritores Potiguares”.

Cristiane Dantas

Ohara Oliveira

Advogada e jornalista com atuação pelas redações da TV Universitária, TV Câmara e Sim TV. É redatora, há nove anos, do Jornal 96, na 96 FM. Na TV Assembleia, é repórter há 10 anos, onde se especializou e atua exclusivamente na cobertura dos trabalhos parlamentares.

Dison Lisboa

João Maria Medeiros

Atuou em redações da TV Cabugi e Diário de Natal. Fundador e primeiro diretor do curso de Comunicação Social da UNP. Professor substituto na UFRN nos cursos de Jornalismo e Radialismo. Atualmente é diretor da Dois.A Publicidade e nos últimos 20 anos tem atuado com Marketing Político no RN, MT e SP.

Ezequiel Ferreira

Ciro Pedroza

Jornalista, radialista e publicitário. É apresentador e comentarista de rádio, assessor de imprensa do Tribunal Regional do Trabalho e consultor de Marketing Político e Comunicação. Mestre em Ciências da Comunicação pela ECA/USP.

Câmara Cascudo (in memoriam)

Historiador, antropólogo, advogado e jornalista. Começou o trabalho como jornalista aos 19 anos em “A Imprensa” e depois passou pelo “A República” e o “Diário de Natal”. Nos anos 1960 já havia publicado quase 2.000 textos. Câmara Cascudo passou toda a vida em Natal e dedicou-se ao estudo da cultura brasileira.

Fernando Mineiro

Rafael Duarte

Repórter e editor da Agência Saiba Mais. Foi repórter no Diário de Natal, Tribuna do Norte e Novo Jornal. Além do setor privado, também atuou na imprensa sindical e na administração pública, onde foi chefe do Núcleo de Audiovisual e Novas Mídias na Funcarte e assessor de imprensa. É autor da biografia “O Homem da Feiticeira – a história de Carlos Alexandre”.

Galeno Torquato

Osair Vasconcelos

Acumula experiência nos jornais A República, Tribuna do Norte e Diário de Natal. Foi correspondente de O Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, Rede Globo e chefe de redação da TV Cabugi. Atuou também na Band Natal. É autor de “Encontros Passageiros com Pessoas Permanentes”, “A Cidade que Ninguém Inventou”, “As Pequenas Histórias” e “Humor no Conto Potiguar”. Atualmente é Secretário de comunicação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.

George Soares

Gerlane Lima

Jornalista formada pela UFRN e pós-graduada em Gestão Pública. Soma 11 anos de profissão acumulados em campos de atuação como rádio, TV, assessoria de imprensa e portal de notícia. Começou como estagiária da Oficina da Notícia, foi repórter e editora do Portal Nominuto, passando pela Rede TV, Band Natal e TV Câmara. Atualmente é apresentadora do Jornal 96 e coordenadora de Comunicação na Assembleia Legislativa.

Getúlio Rêgo

Jean Valério

Sócio na Acarta Comunicação, diretor da Revista Negócios, comentarista político e econômico do Jornal do Dia, apresentador no Repórter 98. Foi secretário de Comunicação de Natal, Secretário da Copa do Mundo e Esportes de Natal, editor em O Jornal de Hoje e Correio da Tarde, diretor da Band e diretor de projetos editoriais e assessorias de imprensa.

Gustavo Carvalho

Alex Viana

Já atuou no Jornal de Natal, Tribuna do Norte, Diário de Natal e O Jornal de Hoje. Atuou como repórter de Política, editor e colunista de O Jornal de Hoje e do JH Primeira Edição. Também passou pela TV Câmara, TV União e Rádio Cidade. Apresenta o Cidade Agora e é fundador e editor-diretor do jornal Agora RN e do Portal de Notícias Agora RN.

Gustavo Fernandes

Ilana Albuquerque

Primeira mulher editora-chefe em uma redação de jornal impresso em Natal, o extinto Correio da Tarde. Começou como repórter do extinto Jornal de Natal, passando pela Tribuna do Norte, O Jornal de Hoje, TV Ponta Negra, TV Câmara Natal. É editora-chefe do Portal No Ar.

Hermano Morais

Felinto Rodrigues

Proprietário das rádios 98FM e 89 FM, onde atua diariamente no programa “Repórter 98”. Aos 21 anos foi eleito vereador pela União Democrática Nacional e reeleito quatro anos depois.

Jacó Jacome

Luan Xavier

Atuou nos jornais Diário de Natal, Novo Jornal e O Estado de São Paulo, como correspondente na Copa do Mundo FIFA 2014. Foi comentarista e apresentador na rádio CBN Natal, RedeTV! E Esporte Interativo. Autor do livro “A Bruxa”, que narra a trajetória do jogador marinho Chagas, é assessor de imprensa e sócio executivo de agência de comunicação e marketing.

José Adécio

Ivo Freire

Foi editor de política de O Jornal de Hoje, chefe de reportagem do Jornal de Natal, repórter da Tribuna do Norte e TV Cabugi e atuou no jornalismo sindical na assessoria de imprensa do Sindicato dos Bancários do RN. Hoje dedica-se a assessoria do Governo do Estado.

José Dias

Marília Rocha

Jornalista formada pela UFRN e pós-graduada em Gestão Pública já atuou nas redações do portal Nominuto, Tv Ponta Negra, Tribuna do Norte e Tv Assembleia. Também possui experiência em campanhas políticas, emissoras de rádio, agência de publicidade e assessoria de imprensa nos setores privado e público, além de classes médicas. Vencedora de três prêmios de jornalismo. Atualmente é Diretora de Comunicação Institucional da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.

Kelps Lima

Washington Rodrigues

Fundador da Revista Deguste, soma 18 anos de trabalho nos jornais Tribuna do Norte e Diário de Natal e na revista RN Econômico. Possui experiência na área pública como assessor de imprensa e em campanhas políticas.

Larissa Rosado

Saulo Vale

Natural de Mossoró, já atuou na Gazeta do Oeste e Tv Cabo Mossoró e na assessoria de comunicação da Prefeitura de Mossoró. Atualmente apresenta o Jornal da Tarde, na Rádio Rural de Mossoró, é correspondente de rádios e mantém o blogwww.saulovale.com.br.

Márcia Maia

Cledivânia Pereira

Atua como editora executiva na Tribuna do Norte e colaboradora para a Folha de São Paulo. É professora nas pós-graduações de Mídias Digitais da UnP, Estácio, Unifacex e da Pós da Escola da ALRN. Conquistou 15 prêmios de jornalismo impresso e online. Mestranda em Estudos da Mídia (UFRN), Especialista em Mídias Digitais pela UnP e em Gestão de Marcas (UFRN).

Nelter Queiroz

Jackson Dantas Filho

Graduado pela UFRN em Radialismo e Jornalismo, com especialização em Assessoria de Imprensa e Marketing Digital, é assessor de imprensa do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do RN e do deputado estadual Nelter Queiroz (MDB).

Raimundo Fernandes

Mariana Vieira

Iniciou sua trajetória profissional na 95FM onde começou como redatora e apresentou um programa diário nas manhãs da rádio. Atuou também como assessora de imprensa na Câmara Municipal do Natal. Passou pelas redações da Tv Ponta Negra e Rede TV. Atualmente trabalha na Tv Assembleia e participa do programa “Meio Dia – RN” na 98fm.

Ricardo Motta

Anna Karlla Fontes

Natural de Caicó, exerce há 23 anos o jornalismo. Atuou em agências de propaganda e produtoras, mas foi nas redações de jornais, incluindo a correspondência do Seridó para o extinto Diário de Natal. É servidora pública de carreira e há mais de uma década se dedica à Assessoria de Comunicação da Assembleia Legislativa.

Souza

Emery Costa

Iniciou sua carreira em setembro de 1963, na Rádio Rural de Mossoró, deu voz aos programas Ponto por Ponto e Grande Jornal. Durante sua trajetória de mais de 50 anos no jornalismo, também atuou como colunista no jornal O Mossoroense e fez parte da equipe da rádio 93 FM. Encerrou suas atividades na Rádio Rural no dia 28 de fevereiro deste ano.

Tomba Farias

Gunther Guedes

Jornalista e assessor de imprensa, atua como coordenador de Mídias Sociais na RAF Comunicação e Marketing. É pesquisador ávido da área de mídias sociais, com foco em campanhas de performance, SEO e Analytics. Formado pela UFRN, tem pós-graduação em Publicidade e Marketing na Gestão de Marcas e é mestrando em Estudos da Mídia.

Vivaldo Costa

Rodrigo Rafael

Jornalista formado pela Universidade Potiguar (UnP), atua há 14 em assessoria de imprensa. Atuou também no jornalismo digital, trabalhou em campanhas políticas e teve participação na Rádio Rural de Caicó, em 2014. Está cursando Pós-Graduação em Comunicação Pública e fez cursos de especialização na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), em São Paulo. Atualmente é diretor de Representação Institucional da Assembleia Legislativa.