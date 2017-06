“Dia do Desafio” em Currais Novos reunirá população em diversas atividades físicas durante toda esta quarta, 31

A população curraisnovense participa desde as 5h desta quarta-feira (31) das atividades e programação do “Dia do Desafio”, evento realizado em todo o mundo com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas, esporte, e promover a melhoria na saúde da população, e que já é realizado pela quarta vez na cidade. O Prefeito e Vice-Prefeito, Odon Jr e Anderson Alves, secretários municipais, educadores físicos, e equipe do SESC RN, participaram nesta manhã da abertura oficial da programação do “Dia do Desafio” na Escola Municipal “Professor Humberto Gama”. “Muito importante a participação de todos nas atividades deste dia para conquistarmos um bom resultado para nossa cidade”, disse o prefeito Odon Jr. A representante do SESC, Lidiane Bezerra, agradeceu a parceria e empenho da Prefeitura na realização do evento, lembrando que Currais Novos sempre obtém grandes resultados.

Serão realizadas atividades como gincanas escolares, passeio ciclístico, zumba, caminhada, festival de atletismo (Estádio Coronel José Bezerra), natação, hidroginástica, futebol de campo e salão, pilates (Escola PHG), forró (CCI), campeonatos esportivos, artes marciais, entre outras atividades. Às 17h no Largo do Tungstênio serão realizadas diversas atividades como aula de zumba e ginástica, e o encerramento será às 20h.

Neste ano de 2017, Currais Novos disputará o “desafio” de cidade com maior percentual da população participante de atividades físicas com o município venezuelano de Cocorete. O “Dia do Desafio” em Currais Novos conta com a realização da Prefeitura Municipal, SESC RN, Fecomércio, Sindicato do Comércio Varejista e CDL.